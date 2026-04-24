Ворог завдав удару по Одесі: є постраждалі та значні руйнування

Наслідки обстрілу Одеси / © Facebook / Сергій Лисак

Російські загарбники в ніч проти 24 квітня завдали удару по Одесі, внаслідок чого є влучання у житлові будинки та постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

«Маємо влучання у декілька житлових будинків — дві двоповерхівки та триповерхівку. На одній з локацій двом людям медики надали допомогу на місці, на іншій — одну жінку госпіталізовано до медзакладу, інформація по постраждалих ще уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.

Начальник ОВА Олег Кіпер уточнив, що постраждало двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік отримали осколкові поранення. Жінку доставлено в лікарню.

«Ще у кількох будівлях вибито скління, пошкоджено автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Одесу зафіксовано влучання у житловий будинок.

Ми раніше інформували, що в Одесі пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.