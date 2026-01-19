- Дата публікації
Ворог завдав удару по Запоріжжю: скільки людей поранено
Російські війська завдали удару по Запоріжжю — поранення дістав чоловік, наслідки атаки уточнюються.
Російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок атаки постраждав чоловік.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, наслідки ворожого удару наразі встановлюються. Поранений чоловік отримує всю необхідну допомогу.
Інформація уточнюється.
