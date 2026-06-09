Ворог завдає масованого ракетно-дронового удару: вибухи у Харкові та Чугуєві

Атака БпЛА / © tsn.ua

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Кілька вибухів пролунало вночі 9 червня у Харкові, місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

Він заявив, що було атаковано Шевченківський район міста, а деталі обстрілу наразі встановлюються.

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«Ще зафіксовано удар по Холодногірському району. Місто під масованою атакою ворожих дронів», — йдеться у повідомленні.

Також Терехов повідомив, що наразі відомо про одну поранену людину.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті обстрілу в одному з районів міста було пошкоджено скління вікон в житловому будинку.

«Внаслідок ворожого обстрілу в Шевченківському районі пошкоджено скління вікон в житловому будинку», — заявив Синугубов.

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Також повідомляється про масований обстріл балістичними ракетами та БпЛА міста Чугуїв.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що ворог атакував безпілотником спальний район Запоріжжя, в результаті чого є загиблі та травмовані.

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