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Ворог завдає масованого ракетно-дронового удару: вибухи у Харкові та Чугуєві
Повідомляється про комбінований обстріл із застосуванням балістичних ракет та дронів.
Кілька вибухів пролунало вночі 9 червня у Харкові, місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.
Він заявив, що було атаковано Шевченківський район міста, а деталі обстрілу наразі встановлюються.
«Ще зафіксовано удар по Холодногірському району. Місто під масованою атакою ворожих дронів», — йдеться у повідомленні.
Також Терехов повідомив, що наразі відомо про одну поранену людину.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті обстрілу в одному з районів міста було пошкоджено скління вікон в житловому будинку.
«Внаслідок ворожого обстрілу в Шевченківському районі пошкоджено скління вікон в житловому будинку», — заявив Синугубов.
Також повідомляється про масований обстріл балістичними ракетами та БпЛА міста Чугуїв.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що ворог атакував безпілотником спальний район Запоріжжя, в результаті чого є загиблі та травмовані.