Ворог зайшов на околиці Мирнограда — військовий повідомив про важкі вуличні бої у місті

Окупанти використовують не тільки артилерійські і безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби.

Ворог зайшов на околиці Мирнограда / © Deepstatemap

Російські війська увійшли на околиці Мирнограда Покровського району на Донеччині. У місті тривають інтенсивні вуличні бої.

Про це сказав речник угрупування військ «Схід» Григорій Шаповал в ефірі «Ми — Україна» 28 жовтня.

Сили оборони України тримають оборону й одночасно зводять нові фортифікаційні споруди.

«Наші Сили оборони намагаються втримати, роблять фортифікаційні оборонні споруди, але ситуація досить важка і ведуться тяжкі бої», — повідомив Шаповал.

За його словами, окупанти активно застосовують артилерію, безпілотники, бронетехніку та піхоту.

«У таких умовах використання окремих видів озброєння обмежене», — додав речник.

Нагадаємо, агломерація Покровськ-Мирноград є пріоритетною для Росії. Також ворог прагне дійти до Костянтинівки, щоб просунутися до головної цілі — захопити всю Донецьку область. Про це раніше заявляв екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

