Ворог зайшов на околиці Мирнограда — військовий повідомив про важкі вуличні бої у місті
Окупанти використовують не тільки артилерійські і безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби.
Російські війська увійшли на околиці Мирнограда Покровського району на Донеччині. У місті тривають інтенсивні вуличні бої.
Про це сказав речник угрупування військ «Схід» Григорій Шаповал в ефірі «Ми — Україна» 28 жовтня.
Сили оборони України тримають оборону й одночасно зводять нові фортифікаційні споруди.
«Наші Сили оборони намагаються втримати, роблять фортифікаційні оборонні споруди, але ситуація досить важка і ведуться тяжкі бої», — повідомив Шаповал.
За його словами, окупанти активно застосовують артилерію, безпілотники, бронетехніку та піхоту.
«У таких умовах використання окремих видів озброєння обмежене», — додав речник.
Нагадаємо, агломерація Покровськ-Мирноград є пріоритетною для Росії. Також ворог прагне дійти до Костянтинівки, щоб просунутися до головної цілі — захопити всю Донецьку область. Про це раніше заявляв екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.