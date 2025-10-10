- Дата публікації
Ворог здійснює масовану атаку на Україну: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс - східний/південний/південно-західний;
БпЛА на півночі, сході та півдні Харківщини, курс - західний/північно-/південно-західний;
БпЛА на заході та південному заході Сумщини, курс західний/південно-західний;
БпЛА на півночі та півдні Київщини, курс - Київ;
БпЛА на Полтавщині, курс - південний, західний/ південно-західний;
БпЛА на Дніпропетровщині, курс - південний/північний;
БпЛА через Кіровоградщину на Черкащину;
БпЛА на південному сході та півночі Черкащини, курс - західний/північно-західний;
БпЛА в напрямку Києва, Полтави, Кременчука, Дніпра, Харкова..
Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.
Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.