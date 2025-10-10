ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
757
1 хв

Ворог здійснює масовану атаку на Україну: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

  • БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс - східний/південний/південно-західний;

  • БпЛА на півночі, сході та півдні Харківщини, курс - західний/північно-/південно-західний;

  • БпЛА на заході та південному заході Сумщини, курс західний/південно-західний;

  • БпЛА на півночі та півдні Київщини, курс - Київ;

  • БпЛА на Полтавщині, курс - південний, західний/ південно-західний;

  • БпЛА на Дніпропетровщині, курс - південний/північний;

  • БпЛА через Кіровоградщину на Черкащину;

  • БпЛА на південному сході та півночі Черкащини, курс - західний/північно-західний;

  • БпЛА в напрямку Києва, Полтави, Кременчука, Дніпра, Харкова..

Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.

