Ворог здійснює масовану атаку на Україну: напрямок руху цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 10 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

Реклама

БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс - східний/південний/південно-західний;

БпЛА на півночі, сході та півдні Харківщини, курс - західний/північно-/південно-західний;

БпЛА на заході та південному заході Сумщини, курс західний/південно-західний;

БпЛА на півночі та півдні Київщини, курс - Київ;

БпЛА на Полтавщині, курс - південний, західний/ південно-західний;

БпЛА на Дніпропетровщині, курс - південний/північний;

БпЛА через Кіровоградщину на Черкащину;

БпЛА на південному сході та півночі Черкащини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА в напрямку Києва, Полтави, Кременчука, Дніпра, Харкова..

Раніше повідомлялося, що від лютого 2022 року до серпня 2025-го СБУ зафіксувала майже 50 тисяч фактів запусків цих безпілотників по українській території.

Ми раніше інформували, що понад 26 тис. жителів Чернігівщини залишилися без електропостачання після ранкової ворожої атаки.