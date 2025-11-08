Ворог знайшов "зелений" шлях для обходу позицій ЗСУ: розвідка знищила диверсантів на півдні

ДРГ окупаційних військ РФ / Ілюстративне зображення

Реклама

Ворог намагається використовувати дно колишнього Каховського водосховища, яке після руйнування греблі перетворилося на великий луг, для обходу позицій ЗСУ. Російські диверсійні групи намагаються просочуватися крізь буйну рослинність, щоб зайти українським підрозділам у фланг.

Про це розповів полковник, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Дно водосховища як «великий луг»

Владислав Волошин пояснив, що територія колишнього Каховського водосховища зазнала значних змін після того, як була знищена та ушкоджена Каховська гребля.

Реклама

«Каховське водосховище — це вже великий луг, який поріс буйною такою рослинністю», — зазначив полковник.

Речник повідомив, що йому довелося побувати на цій території та побачити на власні очі, що вона собою являє. Саме цю особливість ворог намагається використати для проведення прихованих дій.

«Противник намагається по цій буйній рослинності, по дну колишнього Каховського водосховища обійти наші позиції в населених пунктах Плавні, Приморське, зайти нам із заходу в фланг», — наголосив Волошин.

Зачистка островів та контроль над зоною

Сили оборони України знають про ворожі спроби інфільтрації. Українські підрозділи ведуть роботу з виявлення та знищення таких диверсійних груп.

Реклама

Крім того, бійці Головного управління розвідки провели спеціальні заходи з зачистки в районі островів. Зокрема, йдеться про острови, які були розташовані на території водосховища, так звані Великі Кучугури.

Там противник також намагався просочитися. Однак, за словами Волошина, ці групи були знищені. ЗСУ наразі тримають цю зону під особливим контролем.

Нагадаємо, командир «Вовків Да Вінчі» попередив про загрозу для ще одної області. За його словами ворог здійснив «суттєвий» прорив та пробивається до Дніпропетровщини.