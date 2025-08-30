ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Ворог знову атакував Запоріжжя: пошкоджені приватні будинки, сталася пожежа

У ніч проти 30 серпня росіяни атакували Запоріжжя щонайменше трьома ударними БпЛА. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки та виникла пожежа, попередньо обійшлося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 30 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю щонайменше трьома ударними дронами. Зафіксовані руйнування приватних будинків, у кількох місцях спалахнули пожежі. Попередньо, постраждалих серед людей немає.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

Мешканцям, які потребують допомоги, нагадують про роботу гарячих ліній:

  • міський кол-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80;

  • гаряча лінія Запорізької ОВА: 0 800 503 508.

Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже загроза нових ударів залишається високою.

Раніше Повітряні Сили повідомили про два ворожі БпЛА ударного типу, що рухалися в напрямку Заводського району Запоріжжя. Також над областю лунали вибухи.

В Запоріжжі на деяких вулицях зникло світло внаслідок ворожих ударів. 

Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків одразу, як дозволить безпекова ситуація.

Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie