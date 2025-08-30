Ворог знову атакував Запоріжжя: пошкоджені приватні будинки, сталася пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 30 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю щонайменше трьома ударними дронами. Зафіксовані руйнування приватних будинків, у кількох місцях спалахнули пожежі. Попередньо, постраждалих серед людей немає.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

Мешканцям, які потребують допомоги, нагадують про роботу гарячих ліній:

міський кол-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80;

гаряча лінія Запорізької ОВА: 0 800 503 508.

Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже загроза нових ударів залишається високою.

Раніше Повітряні Сили повідомили про два ворожі БпЛА ударного типу, що рухалися в напрямку Заводського району Запоріжжя. Також над областю лунали вибухи.

В Запоріжжі на деяких вулицях зникло світло внаслідок ворожих ударів.

Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків одразу, як дозволить безпекова ситуація.