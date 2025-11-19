Ворог знищив відділення Укрпошти у Львові: подробиці атаки (відео)

Укрпошта

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Львова, повністю знищивши нове сучасне відділення Укрпошти.

Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Сьогодні ворог знищив наше нове сучасне відділення Укрпошти у Львові», — заявив Ігор Смілянський.

На щастя, вдалося уникнути людських жертв, оскільки бригада, яка знаходилася на об’єкті, не постраждала.

Незважаючи на відсутність постраждалих серед персоналу, компанія зазнала значних матеріальних збитків.

Знищено близько 900 посилок, які готувалися до відправлення чи видачі.

«Терміново запускаємо процес компенсації клієнтам», — заявив Смілянський.

Попри руйнування, компанія планує швидко відновити свою роботу та зруйнований об’єкт.

Нагадаємо, під час масованої атаки 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, спричинивши значні руйнування та жертви серед цивільних. За оновленими даними Нацполіції, кількість загиблих зросла до 16, поранених — до 64, серед них 14 дітей.

Влучання зафіксовані у два житлові будинки на вулицях Стуса та 15 Квітня, а також по промисловому об’єкту. Масштаби пошкоджень критичної та промислової інфраструктури уточнюються.