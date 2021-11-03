"Ворота у зиму відчинені": у Карпатах випав сніг і вдарив мороз (фото)

"Ворота у зиму відчинені": у Карпатах випав сніг і вдарив мороз (фото)

Таким сьогодні був ранок на горі Піп Іван Чорногірський.

Сьогодні, 3 листопада, одну з найвищих вершин українських Карпат гору Піп Іван Чорногірський, що на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, вкрило снігом. Також на вершині зафіксували мінусову температуру.

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Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, який опублікував фото засніженої вершини.

"Станом на 07:10 03 листопада на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С, вітер західний 8-10 м/с, хмарно", - йдеться у повідомленні рятувального посту на сторінці у Facebook.

У коментарях під дописом користувачі соцмережі відреагували на ранковий пейзаж:

"Ворота у зиму відчинені...", - написала Надія Танчинець.

"Зачиняйте ворота - не пускайте зиму!", - додав Іван Козарук.

Як уже повідомлялось, за прогнозами синоптиків, 3 листопада у Карпатах падатиме дощ з мокрим снігом.

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