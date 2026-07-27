Ворожа атака на Дніпро спричинила витік аміаку: чи є загроза для містян

Пошкодження трубопроводу аміаку / © ДСНС

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У понеділок, 27 липня, близько п’ятої години ранку внаслідок чергової ворожої атаки на місто Дніпро було пошкоджено трубопровід на одному з місцевих підприємств. Це спричинило витік аміаку всередині будівлі. Наразі аварію повністю ліквідовано.

Про це в етері телемарафону розповів речник ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк.

Наслідки удару ліквідовано, загрози немає

За словами представника ДСНС, підрозділи рятувальників оперативно прибули на місце події та зупинили витік, перекривши всі технологічні ємності.

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До моніторингу залучили фахівців радіаційного та хімічного захисту. Вони провели лабораторні дослідження стану довкілля.

«Після проведення контрольних замірів повітря було встановлено, що за межами підприємства концентрація аміаку становить 0 мг на метр кубічний. Тобто загрози для населення абсолютно відсутні. На щастя, в результаті цієї події ніхто не постраждав», — підкреслив Сергій Ковтонюк.

Чим небезпечний аміак та як діяти у разі витоку

У ДСНС нагадують, що аміак — це безбарвний токсичний газ із дуже гострим та різким запахом. Навіть у незначних концентраціях він викликає сильне подразнення очей, носоглотки та дихальних шляхів.

Аміак легший за повітря і зазвичай піднімається вгору, проте в закритих чи погано вентильованих приміщеннях може швидко поширюватися і створювати смертельну небезпеку.

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Правила безпеки у разі витоку аміаку

Зачиніть вікна та двері: якщо ви перебуваєте в приміщенні, негайно герметизуйте його та вимкніть вентиляцію чи кондиціонери.

Ущільніть отвори: затуліть отвори у вікнах і дверях вологою тканиною, змоченою у слабкому розчині оцту або лимонної кислоти.

Спустіться нижче: за можливості перейдіть на нижні поверхи або в підвал (оскільки аміак піднімається вгору).

Захистіть дихання: використовуйте ватно-марлеву пов’язку або рушник, також змочені 5% розчином лимонної/оцтової кислоти чи водою.

Нагадаємо, зранку 27 липня армія РФ атакувала Дніпро. Внаслідок удару було пошкоджено трубопровід аміаку.

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