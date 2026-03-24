Укрaїнa
291
1 хв

Ворожа атака на Полтавщину: пошкоджено будинки та готель, виникли пожежі

Унаслідок ворожої атаки у Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків і готелю, на місцях спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих уточнюється.

Олена Кузьмич
Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 24 березня російські війська атакували Полтавську громаду. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та готель, також виникли пожежі.

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, на місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Загроза нового ракетного удару РФ

Раніше військовий експерт попередив, що чергова масована російська ракетна атака по Україні може статися протягом найближчих діб.

У моніторингових каналах з’явилася інформація, що одним із ключових об’єктів нової повітряної атаки РФ може бути центральний залізничний вокзал Києва. В «Укрзалізниці» прокоментували цю інформацію.

