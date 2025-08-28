ТСН у соціальних мережах

Ворожа атака на "Укрзалізницю": як змінився рух поїздів

Після атаки росії залізничники швидко відновили інфраструктуру у Козятині. УЗ повідомила, які поїзди курсують зі змінами.

Дар'я Щербак
Укрзалізниця

У ніч на 28 серпня Росія здійснила атаку на залізничну інфраструктуру. Однак залізничники оперативно відновили рух поїздів.

Про це пище Укрзалізниця.

Рух через Козятин відновлено

Укрзалізниця повідомила, що всі поїзди, які прямують у напрямку Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси, курсують через Козятин без об’їзду раніше пошкодженої ділянки.

На окремих ділянках регіону інфраструктура ще відновлюється, тому частина поїздів курсує під резервними тепловозами. Пасажирів попередили, що затримки окремих рейсів залишатимуться.

Як перевірити актуальні затримки

В Укрзалізниці радять пасажирам перевіряти інформацію про затримки у режимі реального часу за посиланням: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

«Укрзалізниця» повідомила, що вночі російські війська навмисно атакували цивільний пасажирський рухомий склад, зокрема під удар потрапили швидкісні поїзди Інтерсіті+.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області частина поїздів прямуватиме із затримками.

Зміни стосуються таких рейсів:

  • №87 Запоріжжя — Ковель

  • №139 Київ — Камʼянець-Подільський

  • №77 Одеса — Ковель

  • №3 Запоріжжя — Ужгород

  • №47 Запоріжжя — Мукачево

  • №32 Перемишль — Запоріжжя

  • №92 Львів — Київ

  • №52 Львів — Київ

