Ворожа атака на Житомир: ціллю стала будівля Нацполіції, 2 поліцейських загинули

Удар по ГУНП Житомирщини: двоє загиблих поліцейських та понад 20 поранених

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Унаслідок російської атаки «Бандеролями» по Житомиру вдень 19 серпня загинули двоє поліцейських, ще 20 людей постраждали.

Про це повідомив в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

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Він підтвердив, що сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.

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«Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали», — зазначив керівник Нацполіції.

На місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби.

Окремо Цуцкірідзе звернувся до поліцейських: «Дякую, що попри біль і втрату, ви залишаєтеся на своїх місцях. Ви продовжуєте нести службу, допомагати людям і тримати безпеку країни. Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Усім постраждалим — сил і якнайшвидшого одужання».

Удар по Житомиру 19 серпня

Раніше ми писали, що таке «Бандероль» і чому вона небезпечна.

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Нагадаємо, українців попереджають про ризик масованого удару РФ найближчими днями.

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