Ворожа атака на Житомир: ціллю стала будівля Нацполіції, кількість жертв зросла

Удар по ГУНП Житомирщини: двоє загиблих поліцейських і понад 20 поранених

Реклама

Внаслідок російської атаки «Бандеролями» по Житомиру вдень 19 серпня загинуло двоє людей, ще 53 — постраждали.

Про це повідомив в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Реклама

Що відомо про удар по Житомиру

Він підтвердив, що сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.

Реклама

«Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали», — зазначив керівник Нацполіції.

На місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби.

Окремо Цуцкірідзе звернувся до поліцейських: «Дякую, що попри біль і втрату ви залишаєтеся на своїх місцях. Ви продовжуєте нести службу, допомагати людям і тримати безпеку країни. Сьогодні загинули наші колеги. Для Національної поліції це непоправна втрата. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Усім постраждалим — сил та якнайшвидшого одужання».

Удар по Житомиру 19 серпня

За оновленою інформацією, кількість загиблих унаслідок російської атаки по Житомиру зросла до трьох людей. Ще 53 людини отримали поранення.

Реклама

Рятувальники продовжують працювати на місці удару. Пожежу вже ліквідували, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи: надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують територію.

На місці також працюють фахівці ДСНС та представники загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Вони розгорнули Пункти надання допомоги.

Раніше ми писали, що таке «Бандероль» і чому вона небезпечна.

Нагадаємо, українців попереджають про ризик масованого удару РФ найближчими днями.

Реклама

Новини партнерів