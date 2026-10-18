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Ворожа "Бандероль" влучила у навчальний заклад — перші деталі
У Чернігові пролунав гучний вибух. Перед цим моніторингові канали повідомляли про підліт до міста двух «Бандеролей».
У Чернігові ворожий БпЛА влучив по території одного з навчальних закладів міста.
Про це повідомив очільнк МВА Дмитро Брижинський.
«Унаслідок атаки на навчальний заклад легкі травми отримав охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці події. Від госпіталізації чоловік відмовився», — зазначив він.
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