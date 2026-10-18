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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ворожа "Бандероль" влучила у навчальний заклад — перші деталі

У Чернігові пролунав гучний вибух. Перед цим моніторингові канали повідомляли про підліт до міста двух «Бандеролей».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ворожа "Бандероль" влучила у навчальний заклад — перші деталі

© Associated Press

У Чернігові ворожий БпЛА влучив по території одного з навчальних закладів міста.

Про це повідомив очільнк МВА Дмитро Брижинський.

«Унаслідок атаки на навчальний заклад легкі травми отримав охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці події. Від госпіталізації чоловік відмовився», — зазначив він.

Атака по Україні — останні новини

За даними Повітряних сил, у ніч проти 18 жовтня росіяни запустили по Україні 180 дронів та балістичну ракету «Іскандер-М». ППО знешкодила 152 дрони.

У Львові лунали вибухи — працювала ППО. Гучно було і в Рівному.

Унаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА на енергооб’єкт у Кременецькому районі частина мешканців залишилася без електропостачання.

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