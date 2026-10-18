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У Чернігові ворожий БпЛА влучив по території одного з навчальних закладів міста.

Про це повідомив очільнк МВА Дмитро Брижинський.

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«Унаслідок атаки на навчальний заклад легкі травми отримав охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці події. Від госпіталізації чоловік відмовився», — зазначив він.

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