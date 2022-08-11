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Ворожа армія лишилася без свого пункту управління на півдні: подробиці

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Ворожа армія лишилася без свого пункту управління на півдні: подробиці

Фото: Associated Press

В районі Новокам’янки українськими військовими завдано вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ ВМС РФ.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Біля Червоного Маяка українськими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління.

В Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що завершити активну фазу війни в Україні життєво необхідно до настання зими.  

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1364
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