Ворожа армія ослабла на 43 росіяни, три танки та штурмовик Су-25

Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також був успішно знищений українськими зенітниками.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Українською авіацією по ворогу нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в рамках яких відпрацьовано удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

Також підтверджено, що ворожа армія послабла на 43 росіяни, три танки, самохідну артустановку та дев’ять одиниць автобронетехніки.

Знищено п’ять складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці і на Кінбурнській Косі.

Нагадаємо, російські окупанти на півдні України масово атакують мирні населені пункти дронами, які Росії продав Іран. Більшість іранських безпілотників вдалось збити, проте через їхню атаку загинула одна людина.

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