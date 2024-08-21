Ворожа артилерія майже не замовкає: журналістка про ситуацію на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російська артилерія майже не замовкає протягом останніх трьох днів, а у невеликі перерви чутно, як падають ворожі авіабомби.

Про це в етері Еспресо розповіла військова журналістка, кінематографістка, волонтерка Ірина Прудкова.

Вона сказала, що російські загарбники починають штурмові дії вже о 5 ранку.

"Як ми розуміємо штурми починаються і о 5 ранку, і о 7 ранку. Окрім цього ракети, сьогодні вночі дві ракети по Покровську прилетіли. Був розбитий один із соціальних об’єктів, і постраждали 12 багатоповерхівок, добре, що без загиблих та важкопостраждалих. Закриваються великі магазини", - розповіла журналістка.

Прудкова заявила, що наразі є багато можливостей, щоб провести евакуацію населення з міста, але місцеві жителі не поспішають.

"Можливостей евакуації безліч, варіантів по пунктах прийому біженців теж багато. Я все це порівнюю з Маріуполем, у якого таких варіантів зовсім не було. Тому я зараз весь час закликаю до евакуації, тому що до Мирнограда, якщо я не помиляюсь, залишилось 4 кілометри і це 1-2, максимум 3 дні, а до Покровська на вчорашній вечір це було 7-8 кілометрів — це по супутниковій мапі боїв під Мирноградом до околиць Покровська", - зазначила журналістка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог концентрував свої зусилля на Покровському напрямку.

Крім того, ми також інформували, що з Покровська починають примусову евакуацію дітей.

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