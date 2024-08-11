Ворожа атака безпілотників на українські міста та вибухи у Курську: головні новини ночі 11 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Києві та кількох українських регіонах пролунали вибухи Читати далі –>
- У Курську спрацювала російська ППО: є влучання у житловий будинок Читати далі –>
- Вторгнення в Росію – найризикованіше рішення Зеленського - The Times Читати далі –>
- Майже всю Україну охопила повітряна тривога через ворожі дрони: подекуди чути вибухи Читати далі –>
- На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі, серед них - дитина Читати далі –>
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