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Ворожа атака безпілотників на українські міста та вибухи у Курську: головні новини ночі 11 серпня 2024 року

Ворожа атака безпілотників на українські міста та вибухи у Курську: головні новини ночі 11 серпня 2024 року

Ворожі дрони атакували Україну / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Києві та кількох українських регіонах пролунали вибухи Читати далі –>
  • У Курську спрацювала російська ППО: є влучання у житловий будинок Читати далі –>
  • Вторгнення в Росію – найризикованіше рішення Зеленського - The Times Читати далі –>
  • Майже всю Україну охопила повітряна тривога через ворожі дрони: подекуди чути вибухи Читати далі –>
  • На Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі, серед них - дитина Читати далі –>

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