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Ворожа атака дронами на Одесу: троє поранених та локалізовані пожежі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
63
Час на прочитання
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Ворожа атака дронами на Одесу: троє поранених та локалізовані пожежі

Ворог атакував Одесу дронами

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Внаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі. 

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

"Зараз відомо про одного загиблого. Троє людей поранені, їх госпіталізовано. Рятувальники локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, всі відповідні служби працюють", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти

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Перегляди
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