Ворожа атака дронами на Одесу: троє поранених та локалізовані пожежі

Внаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Зараз відомо про одного загиблого. Троє людей поранені, їх госпіталізовано. Рятувальники локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, всі відповідні служби працюють", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти.

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