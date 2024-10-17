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Ворожа атака дронами та вибухи в Україні: головні новини ночі 17 жовтня 2024 року

Ворожа атака дронами та вибухи в Україні: головні новини ночі 17 жовтня 2024 року

Не забувайте про власну безпеку / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Поповнили обмінний фонд: "Азов" узяв майже два десятки окупантів у полон Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Скадовську спалахнула пожежа Читати далі –>
  • Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців - Deep State Читати далі –>
  • У Києві та регіонах пролунали вибухи: працювала ППО Читати далі –>
  • Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>

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