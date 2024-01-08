Ворожа атака на Дніпропетровщину: з'явилися фото наслідків

Армія РФ вдарила по Новомосковську, Кривому Розі та району. З'явилися фото наслідків атаки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину 8 січня (7 фото)

"Такий вигляд мають населені пункти Дніпропетровщини. Люди там прокинулися від вибухів. Це трощили все навкруги ракети. На мирних їх скерував кровожерливий сусід", – зауважив Лисак.

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, армія РФ завдала ударів по Дніпропетровській області. На жаль, є постраждалі та загиблі.

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