Ворожа атака на Дніпропетровщину: з'явилися фото наслідків

Окупанти продовжують нещадно гатити по цивільних українцях.
Армія РФ вдарила по Новомосковську, Кривому Розі та району. З'явилися фото наслідків атаки.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Такий вигляд мають населені пункти Дніпропетровщини. Люди там прокинулися від вибухів. Це трощили все навкруги ракети. На мирних їх скерував кровожерливий сусід", – зауважив Лисак.
Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, армія РФ завдала ударів по Дніпропетровській області. На жаль, є постраждалі та загиблі.
Читайте також: