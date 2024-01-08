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Ворожа атака на Дніпропетровщину: з'явилися фото наслідків

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Ворожа атака на Дніпропетровщину: з'явилися фото наслідків

Наслідки атаки на Дніпропетровщину 8 січня

Окупанти продовжують нещадно гатити по цивільних українцях.

Армія РФ вдарила по Новомосковську, Кривому Розі та району. З'явилися фото наслідків атаки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Такий вигляд мають населені пункти Дніпропетровщини. Люди там прокинулися від вибухів. Це трощили все навкруги ракети. На мирних їх скерував кровожерливий сусід", – зауважив Лисак.

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, армія РФ завдала ударів по Дніпропетровській області. На жаль, є постраждалі та загиблі.

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Дата публікації
Перегляди
330
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