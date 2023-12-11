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Ворожа атака на Київ та візит Зеленського до США: головні новини ночі 11 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1964
Час на прочитання
1 хв
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Ворожа атака на Київ та візит Зеленського до США: головні новини ночі 11 грудня 2023 року

У столиці у ніч проти 11 грудня 2023 року лунала повітряна тривога

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • У Києві пролунали вибухи: була оголошена повітряна тривога Читати далі –>
  • У Києві спрацювала система ППО: назвали райони столиці, де упали уламки Читати далі –>
  • Унаслідок нічної атаки на Київ є травмовані - влада Читати далі –>
  • Зеленський розповів про перемовини в Аргентині з Орбаном та анонсував виступ у Конгресі США Читати далі –>
  • Зеленського у США прийматимуть Байден та запросили на зустріч сенатори: що відомо про важливий візит Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1964
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