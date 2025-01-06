Ворожа атака на Київщину: які є наслідки

Цієї ночі тривога тривала майже 5 годин.

Вночі 6 січня Київщина пережила чергову масовану атаку. В області працювали сили ППО по ворожих цілях. На щастя, люди не постраждали, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Про це написав т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

"Унаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 2 приватні будинки та автомобіль. Пошкодження будівель незначні", - зазначили в ОВА.

Також уламками була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Рух поїздів цією дільницею вже відновлено.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, 5 січня ворог атакував Київщину БпЛА. В області працювали Сили ППО по ворожих цілях.

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