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Ворожа атака на Одещину: що відомо про наслідки та постраждалих

Ворожа атака на Одещину: що відомо про наслідки та постраждалих

Наслідки атаки на Одесу 28 листопада / Фото: Олег Кіпер

Окупанти цинічно вдарили по області.

Зранку 28 листопада вранці збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по Одесі та області. Тип та кількість ракет встановлюється. Є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними ОВА, внаслідок атаки постраждало 2 місцевих мешканців: 16-річний хлопець та 90-річна жінка. В обох садна та різані рани. Постраждалим медична допомога була надана на місці, госпіталізації вони не потребують.

Правоохоронці констатували, що в Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та автомобілі. В одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, через атаку РФ в Одеському районі зафіксовані пошкодження 6 житлових приватних будинків. Постраждала одна людина.

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