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Ворожа атака на Запоріжжя: п'ять осіб у важкому стані, поранено двомісячну дитину (фото)

Ворожа атака на Запоріжжя: п'ять осіб у важкому стані, поранено двомісячну дитину (фото)

Серед постраждалих через удар росіян двомісячна дитина / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі вночі пролунала низка вибухів.

П'ять людей у важкому стані: постраждалі внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю отримують всю необхідну допомогу медиків. 

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах.

Стан ще п'яти людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Серед них двоє співробітників ДСНС.

Інші після допомогти лікарів  будуть на амбулаторному лікуванні.

Серед постраждалих через удар росіян двомісячна дитина. Її щойно доставили до лікарні.

Оновлено станом на 06:50

Ракетна атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Загинув 47-річний чоловік. 

Як раніше повідомили Повітряні Сили ЗС України, БпЛА було зафіксовано на півночі Запоріжжя.

Нагадаємо, проти ночі 22 січня над Україною літали ворожі дрони. Вибухи лунали в декількох областях.

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