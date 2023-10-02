Ворожа авіація активізувалася на південно-східному напрямку: не нехтуйте особистою безпекою

Триває чергова тривожна ніч для українців.
Розпочалася активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах
"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів", - йдеться у тексті.
Пізніше відбувся відбій ракетної небезпеки по північних областях.
Проте повітряна тривога у Донецькій та Запорізькій областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.
Нагадаймо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для кількох областей.
Додамо, що раніше українські військові попередили про небезпеку на півдні України.
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