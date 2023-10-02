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Ворожа авіація активізувалася на південно-східному напрямку: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворожа авіація активізувалася на південно-східному напрямку: не нехтуйте особистою безпекою

Перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

Триває чергова тривожна ніч для українців.

Розпочалася активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах

"Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів", - йдеться у тексті. 

Пізніше відбувся відбій ракетної небезпеки по північних областях.

Проте повітряна тривога у Донецькій та Запорізькій областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Нагадаймо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для кількох областей

Додамо, що раніше українські військові попередили про небезпеку на півдні України

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Перегляди
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