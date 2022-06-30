Ворожа авіація намагалася вибити ЗСУ з відвойованих позицій на Херсонщині: українські захисники відбили атаку з ПЗРК

Ворожа авіація намагалася вибити ЗСУ з відвойованих позицій на Херсонщині: українські захисники відбили атаку з ПЗРК

В Херсонській області російські окупанти гелікоптерними налітами намагаються витіснити українських захисників із зайнятих позицій.

Минулої доби російська авіація намагалася атакувати ЗСУ, але отримала "на горіхи".

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Тут зазначають, що обстановка вздовж лінії зіткнення складна, але контрольована. Противник продовжує інженерне укріплення своїх позицій, на які він відтиснутий діями підрозділів ЗСУ.

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"В такій ситуації потужним засобом впливу ворог вважає авіаційні і ракетні удари. Парними гелікоптерними налітами ворожі Мі-8 намагалися вибити наші підрозділи з населених пунктів Херсонщини, які щойно відбиті. Успіху не мали. Груповий наліт гелікоптерів на північ Херсонщини був відбитий переносними зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався", - проінформували в ОК "Південь".

Нагадаємо,що за останні чотири дні РФ випустила по Україні 131 ракету. Відповідну кількість назвав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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