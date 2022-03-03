Ворожа авіація смерчем пройшлася по селу під Харковом: залишилися самі руїни (фото)

Ворожа авіація смерчем пройшлася по селу під Харковом: залишилися самі руїни (фото)

Вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні.

Окупанти РФ бомбардували і знищили вщент селище Яковлівці під Харковом. Вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"8 осіб отримали поранення та були доставлені до лікарні. Розтрощені 45 будинків, 21 із них зруйнований повністю", - розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі триває огляд місця події.

"Кількість постраждалих та загиблих уточнюватиметься. Росія відповість за кожну краплю крові за законом!", - сказала Венедіктова.