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Ворожа авіація смерчем пройшлася по селу під Харковом: залишилися самі руїни (фото)

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Ворожа авіація смерчем пройшлася по селу під Харковом: залишилися самі руїни (фото)

Офіс генерального прокурора

Вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні.

Окупанти РФ бомбардували і знищили вщент селище Яковлівці під Харковом. Вбито щонайменше 3 людей, 2 з них - цивільні.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

"8 осіб отримали поранення та були доставлені до лікарні. Розтрощені 45 будинків, 21 із них зруйнований повністю", - розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Прокурори і слідчі почали розслідування порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі триває огляд місця події.

"Кількість постраждалих та загиблих уточнюватиметься. Росія відповість за кожну краплю крові за законом!", - сказала Венедіктова. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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