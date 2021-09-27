Ворожа диверсія: Венедіктова назвала причину вибухів на арсеналі в Калинівці

За її словами, версія про те, що стороння особа проникла на територію частини та встановила вибухівку, підтверджується багатьма доказами.

Причиною вибухів боєприпасів і пожежі на 48 арсеналі в Калинівці (Вінницька область) 26 вересня 2017 року стала диверсія.

Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, версія про те, що стороння особа проникла на територію частини та встановила підривний пристрій, підтверджується багатьма доказами. Це, зокрема, висновки вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій, допитів свідків та оглядів.

Враховуючи агресію Росії та війну на Донбасі, особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР".

"З цією метою прокурори і слідчі також використовують передбачені кримінальним процесуальним законом заходи міжнародного співробітництва", — зазначила Венедіктова.

Наразі Україна очікує відповідь від Чехії щодо вибухів на складах із боєприпасами у 2014 році у Врбетице.

Також продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів упродовж 2015-2018 років на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, у Сватовому, Балаклії та Ічні.

Основна версія — вчинення диверсій та терористичного акту. Проте перевіряються інші версії:

причетність до скоєння злочину військових службових осіб з метою приховання фактів нестачі;

недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків;

настання пожеж та вибухів боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори.

Сватове (2015 рік)

Найбільш вірогідною причиною виникнення пожежі на складі ракетно-артилерійського озброєння у Сватовому є вчинення терористичного акту.

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"Однак, причинами розповсюдження пожежі та завдання шкоди у вигляді пошкоджень об’єктів військової частини, будівель місцевих мешканців, стало порушення вимог методичних рекомендацій, інструкцій, настанов, керівних документів Міністерства оборони військовими службовими особами, невиконання ними наказів начальників", — повідомила генпрокурорка.

Було притягнуто до кримінальної відповідальності начальника складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А". У 2016 році йому призначили покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні.

Крім того, за недбале ставлення до військової служби повідомлено про підозру двом командирам артилерійських підрозділів ЗСУ. Вони розташували підрозділи та військову техніку у безпосередній близькості до складу ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у Сватовому.

Внаслідок цього військова техніка була знищена під час пожежі. Державі заподіяно понад 18 млн грн майнової шкоди.

"У всіх цих провадженнях для встановлення причин виникнення пожеж та вибухів боєприпасів на складах за ці роки допитано понад 3500 свідків та потерпілих, у тому числі із застосуванням поліграфа; проведено понад 1700 оглядів; отримано понад 50 тимчасових доступів до документів; призначено близько 650 експертиз, переважна частина з яких уже завершена; проведено інші слідчі та процесуальні дії", — підсумувала Венедіктова.

Нагадаємо, пожежа на одному з найбільших в Україні військових складів у Калинівці Вінницької області сталася 26 вересня 2017 року. Тоді у повітря злетіло 32 тисячі тонн снарядів. Боєприпаси вибухали й розліталися на відстань до 10 кілометрів від епіцентру. Постраждали двоє людей, були пошкоджені дві тисячі домівок, а близько 30 тисяч місцевих жителів були тимчасово евакуйовані. Збитки від втрати боєприпасів попередньо оцінили у щонайменше 800 мільйонів доларів.

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