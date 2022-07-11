Ворожа ракета поцілила в шестиповерхівку у Харкові: вдалося врятувати жінку

Внаслідок влучання російської ракети частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова.
Як повідомили Суспільному. Харків у ДСНС регіону, станом на 4:30 11 липня рятувальники врятували одну літню жінку.
Триває розбір завалів.
04:46 пролунав відбій повітряної тривоги у Харкові та області.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Харкові пролунали гучні вибухи.
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