Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворожа ракета поцілила в шестиповерхівку у Харкові: вдалося врятувати жінку

Дата публікації
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворожа ракета поцілила в шестиповерхівку у Харкові: вдалося врятувати жінку

Фото: УНІАН

Внаслідок влучання російської ракети частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова.

Як повідомили Суспільному. Харків у ДСНС регіону, станом на 4:30 11 липня рятувальники врятували одну літню жінку.

Триває розбір завалів.

04:46 пролунав відбій повітряної тривоги у Харкові та області.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Харкові пролунали гучні вибухи.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація