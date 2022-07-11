Ворожа ракета поцілила в шестиповерхівку у Харкові: вдалося врятувати жінку

Як повідомили Суспільному. Харків у ДСНС регіону, станом на 4:30 11 липня рятувальники врятували одну літню жінку.

Триває розбір завалів.

04:46 пролунав відбій повітряної тривоги у Харкові та області.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Харкові пролунали гучні вибухи.

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