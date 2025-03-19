Ворожа ракета влучила в інфраструктуру "Укрзалізниці": поранені працівники підприємства

Внаслідок ракетного удару поранення отримали чотири залізничники.
Протягом середи, 19 березня, Росія вже двічі атакувала Дніпропетровську область. Під час другою атаки під удар потрапила залізнична інфраструктура. Четверо працівників "Укрзалізниці" отримали поранення.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
"Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, ворог завдав удару балістичною ракетою. Залізничники доклали всіх зусиль, щоб наслідки ворожих ударів не вплинули на рух пасажирських поїздів.
Нагадаємо, Вдень 19 березня у Сумах сталися вибухи. Військові попереджали про загрозу КАБів.
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