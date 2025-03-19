Ворожа ракета влучила в інфраструктуру "Укрзалізниці": поранені працівники підприємства

Протягом середи, 19 березня, Росія вже двічі атакувала Дніпропетровську область. Під час другою атаки під удар потрапила залізнична інфраструктура. Четверо працівників "Укрзалізниці" отримали поранення.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє – у тяжкому стані. Їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ворог завдав удару балістичною ракетою. Залізничники доклали всіх зусиль, щоб наслідки ворожих ударів не вплинули на рух пасажирських поїздів.

Нагадаємо, Вдень 19 березня у Сумах сталися вибухи. Військові попереджали про загрозу КАБів.

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