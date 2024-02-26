"Ворожа розвідка не дістає до Києва": у ГУР розповіли про наслідки знищення російських літаків

Українські сили продовжують уражати ворожі літаки, зокрема бомбардувальники Су-34. Водночас країна-агресорка РФ може протиставити проти України близько трьохсот бойових літаків.

Про це розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю Interfax-Україна.

Він каже, якщо Україна збиватиме кожного дня по два літаки, то результат буде помітним.

"Але знову ж таки, росіяни теж вчаться. Нагадаю, що ми збили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто, якщо раніше росіяни могли з Азова бачити аж до Києва, то зараз уже - з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки", - каже Скібіцький.

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Він зазначає, що росіяни бояться наближатися до зони дії нашої ППО. Така ж ситуація буде з авіацією, додає він.

"Будуть потужні засоби, більше засобів протиповітряної оборони. Авіація, ті ж F-16 не дозволять противнику працювати на малій дальності від лінії фронту. Тоді вже не буде 75 ворожих бомб по Авдіївці за одну лише добу, або по Кринках, де росіяни кидали, наприклад, 35-45 бомб по одному нашому маленькому плацдарму. Наша авіація буде ефективна, а наші пілоти досвідчені, навчені, мотивовані і високопрофесійні", - резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, 19 лютого, наші бійці знищили ще два російські винищувачі. Найімовірніше, пілоти відправилися на "концерт до Кобзона".

Крім того, 23 лютого стало відомо, що Україна збила другий літак А-50 ПКС РФ.

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