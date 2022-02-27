Ворожа техніка тримає курс на Київ: голова РДА розповів про ситуацію на Сумщині

Ворожа техніка тримає курс на Київ: голова РДА розповів про ситуацію на Сумщині

Ситуація станом на вечір 26 лютого.

Російська ворожа техніка продовжує курс на Київ через громади з боку Краснопілля у Сумській області.

Так про ситуацію в Сумському районі повідомив голова голова РДА Руслан Сіренко.

За його словами, наразі найспокійніші напрямки - це Білопілля і Ворожба. Саме у цих регіонах ситуація цілком контрольована.

Втім, значно важче - у Лебедині. "Наші хлопці тримають ворога на околиці міста. Жертви серед військових", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Сумська область у суботу, 26 лютого, потерпала від обстрілів російською армією: є і поранені, і вбиті. Зокрема, з Охтирки до Полтави евакуйовано 32 поранених військових.