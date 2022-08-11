Вороже корабельне угруповання ховається від шторму в Чорному морі: деталі

Вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Два ракетних носії та два вдк – на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 «Калібрів».

«Дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки. Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів, не наражайте себе на небезпеку на узбережжі та в інших заборонених для відвідування зонах. Довіряйте силам оборони та робіть свій вклад у Перемогу!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на узбережжі в Одеській області виявили ще одну міну. Її знешкодили військові. А на пляж у Болгарії винесло частину російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

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