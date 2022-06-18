Вороже корабельне угруповання продовжує блокування частини Чорного моря та погрожує ракетним ударом

Вороже корабельне угруповання з підводного човна, 2 ракетних кораблів та 3 ВДК продовжує блокування північно-західної частини Чорного моря.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

Воно тримає загрози ракетного удару та десантної операції в стані імовірності.

Після шторму до берегів Одещини знов прибило ворожу міну. Під час бойового патрулювання силами оборони було виявлено дрейфувальну міну. Фахівцями угруповання різнорідних сил небезпечну знахідку вчасно ліквідовано.

«Небезпека лишається поряд і не пробачає нехтування правилами та обмеженнями, що встановлені заради збереження вашого життя, не наражайте себе на такі неприємні зустрічі, дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги, дійте зосереджено і чітко. Ваша витримка, мудрість і сила духу – наш шлях до Перемоги!», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, до чорноморського узбережжя Одеської області знову винесло ворожу міну.

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