Вороже угруповання в Чорному морі продовжує маневри: скільки кораблів напоготові

Вороже корабельне угруповання в Чорному морі продовжує маневри в тому самому районі укриття і від українських ракет, і від шторму.

Кількість кораблів у Чорному морі зменшилась на 1 вдк, зараз їх 13.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Напоготові лишаються два надводних та два підводних ракетоносії з 24 «Калібрами». В чергуванні також 1 десантний катер.

Морські коридори працюють в рамках зернової угоди, забезпечені Силами оборони та міжнародними гарантіями.

«Загрози – залишаються: і ракетні удари, і застосування дронів-камікадзе, і обстріли в районах досягання ворожої зброї. Дотримуйтесь алгоритму дій оперативно і чітко, не нехтуйте укриттям і правилом двох стін. Диверсійна робота ворожих агентів також продовжується, значить не можна втрачати пильності. Позбавлений успіхів на фронті, ворог може переорієнтуватися на внутрішні диверсії. Не дозволяйте розхитувати ваші нерви і ситуацію в країні. Будьте пильні і свідомі, довіряйте тільки перевіреним достовірним джерелам інформації, неперевірену і недостовірну – не сприймайте і не поширюйте, як і відомості про ворожі влучання, про дії та розташування наших підрозділів. Міцні і незламні – ми варті Перемоги! Отже, здобуваємо!», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія тримає напоготові у Чорному морі 5 ракетоносіїв.

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