Вороже військо "схудло" на 12 росіян, броньовану автотехніку та склад боєприпасів

Українською авіацією завдано чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються.
Вороже військо «схудло» на 12 росіян, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів.
Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо, російські окупанти "демілітаризували" сільську дорогу на Полтавщині. Високоточна ракета "Калібр" поцілила у степову дорогу в полях між селами.
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