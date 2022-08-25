Вороже військо "схудло" на 12 росіян, броньовану автотехніку та склад боєприпасів

Українською авіацією завдано чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються.

Вороже військо «схудло» на 12 росіян, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів.

Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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Нагадаємо, російські окупанти "демілітаризували" сільську дорогу на Полтавщині. Високоточна ракета "Калібр" поцілила у степову дорогу в полях між селами.

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