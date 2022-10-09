Вороже військо "схудло" на 83 росіян, два склади з боєприпасами та пункт управління

На півдні українці військові знищили 83 російських солдатів.
На півдні України ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
За результатами вогневих завдань вже підтверджено, що вороже військо схудло на 83 росіяни, 4 танки, 4 гаубиці «Мста-Б», два міномети 120-го калібру, сім одиниць автобронетехніки.
Пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати «Піон», інша автобронетехніка.
Знищено склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та пункт управління в Каховському.
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