Вороже військо "схудло" на 83 росіян, два склади з боєприпасами та пункт управління

На півдні України ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

За результатами вогневих завдань вже підтверджено, що вороже військо схудло на 83 росіяни, 4 танки, 4 гаубиці «Мста-Б», два міномети 120-го калібру, сім одиниць автобронетехніки.

Пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідні потужні гармати «Піон», інша автобронетехніка.

Знищено склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та пункт управління в Каховському.

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