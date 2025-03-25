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Ворожі безпілотники атакують Україну: названо траєкторію руху

Ворожі безпілотники атакують Україну: названо траєкторію руху

Росіяни знову використали дрони, щоб атакувати Україну 25 березня / Фото: ТСН.ua

Ворог знову обрав дрони для атаки на Україну.

У ніч проти 25 березня 2025 року росіяни знову атакували українські міста безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА;

  • БПЛА на Чернігівщині, курс — південний;
  • БПЛА на  Полтавщині, курс — південний;
  • БПЛА на Кіровоградщині, курс — західний;
  • БПЛА на  Дніпропетровщині, курс — південно-західний.

"Вінницька область — загроза застосування ударних БпЛА. Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше Ізюм опинився під атакою ворожих безпілотників

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