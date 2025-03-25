Ворожі безпілотники атакують Україну: названо траєкторію руху

Ворог знову обрав дрони для атаки на Україну.
У ніч проти 25 березня 2025 року росіяни знову атакували українські міста безпілотниками.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА;
- БПЛА на Чернігівщині, курс — південний;
- БПЛА на Полтавщині, курс — південний;
- БПЛА на Кіровоградщині, курс — західний;
- БПЛА на Дніпропетровщині, курс — південно-західний.
"Вінницька область — загроза застосування ударних БпЛА. Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Ізюм опинився під атакою ворожих безпілотників.
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