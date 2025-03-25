Ворожі безпілотники атакують Україну: названо траєкторію руху

Ворог знову обрав дрони для атаки на Україну.

У ніч проти 25 березня 2025 року росіяни знову атакували українські міста безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА;

БПЛА на Чернігівщині, курс — південний;

БПЛА на Полтавщині, курс — південний;

БПЛА на Кіровоградщині, курс — західний;

БПЛА на Дніпропетровщині, курс — південно-західний.

"Вінницька область — загроза застосування ударних БпЛА. Група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Ізюм опинився під атакою ворожих безпілотників.

Читайте також: