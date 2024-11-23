Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворожі безпілотники атакували Україну: озвучено напрямок руху

Ворожі безпілотники атакували Україну: озвучено напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

У ніч проти 23 листопада 2024 року ворог вкотре атакував Україну безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Зокрема:

  • Сумщина - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

  • Ворожий ударний БпЛА на Сумщині   -  курсом на Харківщину.

  • Запорізька область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

  • Харків - у вашому напрямку  ворожий ударний БпЛА з південного заходу. 

Нагадаємо, вранці 22 листопада російські "Шахеди" атакували житловий мікрорайон у місті Суми. Цього разу дрони, якими били окупанти, були споряджені шрапнеллю. 

Читайте також: 

Повітряні сили збили 64 Шахеди за добу!

Повітряні сили збили 64 Шахеди за добу!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація