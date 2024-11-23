Ворожі безпілотники атакували Україну: озвучено напрямок руху

Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

У ніч проти 23 листопада 2024 року ворог вкотре атакував Україну безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема:

Сумщина - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

Ворожий ударний БпЛА на Сумщині - курсом на Харківщину.

Запорізька область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

Харків - у вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з південного заходу.

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Нагадаємо, вранці 22 листопада російські "Шахеди" атакували житловий мікрорайон у місті Суми. Цього разу дрони, якими били окупанти, були споряджені шрапнеллю.

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