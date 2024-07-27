Ворожі безпілотники кружляють Україною: напрямок руху

У ніч проти 27 липня 2024 року окупанти запустили низку безпілотників.

Через це у кількох регіонах України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ та моніторингових каналах.

Зокрема, БпЛА рухаються у північно-східній частині Миколаївської області, курсом на Кіровоградщину.

Також зафіксовані:

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

БпЛА південніше Павлограда, курсом на Дніпро.

БпЛА в південній частині Харківської області, курс північний.

БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.

Також читайте На Черкащині під час повітряної тривоги гриміли вибухи

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних.

Нагадаємо, що раніше у Харкові під авіаудар РФ потрапив будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.