Ворожі безпілотники кружляють Україною: напрямок руху

На українців очікує чергова неспокійна ніч.
У ніч проти 27 липня 2024 року окупанти запустили низку безпілотників.
Через це у кількох регіонах України оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ та моніторингових каналах.
Зокрема, БпЛА рухаються у північно-східній частині Миколаївської області, курсом на Кіровоградщину.
Також зафіксовані:
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
- БпЛА південніше Павлограда, курсом на Дніпро.
- БпЛА в південній частині Харківської області, курс північний.
- БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних.
Нагадаємо, що раніше у Харкові під авіаудар РФ потрапив будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова.
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