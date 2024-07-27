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Ворожі безпілотники кружляють Україною: напрямок руху

Ворожі безпілотники кружляють Україною: напрямок руху

Потурбуйтеся про власну безпеку. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

На українців очікує чергова неспокійна ніч.

У ніч проти 27 липня 2024 року окупанти запустили низку безпілотників. 

Через це у кількох регіонах України оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ та моніторингових каналах.

Зокрема, БпЛА рухаються у північно-східній частині Миколаївської області, курсом на Кіровоградщину.

Також зафіксовані:

  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
  • БпЛА південніше Павлограда, курсом на Дніпро.
  • БпЛА в південній частині Харківської області, курс північний.
  • БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних.

Нагадаємо, що раніше у Харкові під авіаудар РФ потрапив будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова.

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