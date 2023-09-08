Ворожі безпілотники на Одещині та сильна пожежа у Москві: головні новини ночі 8 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 8 вересня 2023 року:
- У Курську було чути звук вибуху Читати далі –>
- У Москві спалахнула будівля Федеральної митної служби та склади Читати далі –>
- Ворожі безпілотники влаштували неспокійну ніч для мешканців Одеської області Читати далі –>
- У Пентагоні пояснили, що боєприпаси зі збідненим ураном не збільшують ризики онкології Читати далі –>
- Нібито боялася реакції батьків: у німецькій прокуратурі спростували напад російськомовного на українську дитину Читати далі –>
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