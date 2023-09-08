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Ворожі безпілотники на Одещині та сильна пожежа у Москві: головні новини ночі 8 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4127
Час на прочитання
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Ворожі безпілотники на Одещині та сильна пожежа у Москві: головні новини ночі 8 вересня 2023 року

Іранські безпілотники літали над Одеською областю / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 8 вересня 2023 року:

  • У Курську було чути звук вибуху Читати далі –>
  • У Москві спалахнула будівля Федеральної митної служби та склади Читати далі –>
  • Ворожі безпілотники влаштували неспокійну ніч для мешканців Одеської області Читати далі –>
  • У Пентагоні пояснили, що боєприпаси зі збідненим ураном не збільшують ризики онкології Читати далі –>
  • Нібито боялася реакції батьків: у німецькій прокуратурі спростували напад російськомовного на українську дитину Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4127
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