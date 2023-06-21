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Ворожі безпілотники, повітряна тривога та вибухи у Хмельницькому: головні новини ночі 21 червня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
45к
Час на прочитання
1 хв
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Ворожі безпілотники, повітряна тривога та вибухи у Хмельницькому: головні новини ночі 21 червня 2023 року

Повітряна тривога лунала у більшості українських областей / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 21 червня 2023 року:

  • У кількох областях було зафіксовано рух ворожих безпілотників. Читати далі –>
  • У кількох українських областях оголошена повітряна тривога. Читати далі –>
  • У Донецьку - "прильот": окупанти звинувачують в атаці невідомий безпілотник. Читати далі –>
  • На Хмельниччині було чути вибухи. Читати далі –>
  • Очевидці заявили про вибух у небі у Новій Москві: місцевих мешканців розбудив гучний звук. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
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