Ворожі безпілотники, повітряна тривога та вибухи у Хмельницькому: головні новини ночі 21 червня 2023 року

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Головні новини ночі 21 червня 2023 року:
- У кількох областях було зафіксовано рух ворожих безпілотників. Читати далі –>
- У кількох українських областях оголошена повітряна тривога. Читати далі –>
- У Донецьку - "прильот": окупанти звинувачують в атаці невідомий безпілотник. Читати далі –>
- На Хмельниччині було чути вибухи. Читати далі –>
- Очевидці заявили про вибух у небі у Новій Москві: місцевих мешканців розбудив гучний звук. Читати далі –>
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