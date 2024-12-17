Ворожі безпілотники продовжують надокучати українцям: де рухаються

Ворог не зупиняється у запуску безпілотників.

Стало відоме оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА.

Про це інформують у Повітряних Силах ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

нові БпЛА на Сумщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА Полтавщині, курс - західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.

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