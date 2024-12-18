Ворожі безпілотники вконтре надокучають українцям: озвучено напрямок руху

Росіяни продовжують запускати безпілотні літальні апарати.
18 грудня 2024 року в значній кількості областей України була оголошена тривога через рух безпілотників.
Оновленою інформацією щодо ворожих ударних БпЛА поділилися Повітряні Сили ЗСУ у повідомлення у соцмережах.
- БпЛА на Харківщині, курс - південно-східний;
- БпЛА на Київщині, курс - західний;
- БпЛА на Черкащині, курс - північно-західний.
- БпЛА на Чернігівщині, курс - західний.
- БпЛА на Полтавщині, курс - північно-західний.
Нагадаємо, що зранку 17 грудня із дрона атакували цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Постраждали двоє людей.
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