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Ворожі безпілотники вконтре надокучають українцям: озвучено напрямок руху

Ворожі безпілотники вконтре надокучають українцям: озвучено напрямок руху

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Росіяни продовжують запускати безпілотні літальні апарати.

18 грудня 2024 року в значній кількості областей України була оголошена тривога через рух безпілотників.

Оновленою інформацією щодо ворожих ударних БпЛА поділилися Повітряні Сили ЗСУ у повідомлення у соцмережах. 

  • БпЛА на Харківщині, курс - південно-східний;
  • БпЛА на Київщині, курс - західний;
  • БпЛА на Черкащині, курс - північно-західний.
  • БпЛА на Чернігівщині, курс - західний.
  • БпЛА на Полтавщині, курс - північно-західний.

Нагадаємо, що зранку 17 грудня із дрона атакували цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Постраждали двоє людей.

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