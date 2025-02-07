Ворожі безпілотники змусили більшість українських областей "почервоніти"

У ніч проти 7 лютого 2025 року ворог випустив ударні безпілотники проти мирних українців.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, атака ударних БпЛА триває:

Із Чернігівщини – курсом на захід.

Декілька груп із Київщини – у напрямку Житомирської області.

На межі Полтавської та Чернігівської областей – у напрямку Київщини.

Декілька груп – курсом на Харків/район.

З Полтавщини на Харківщину.

На Кіровоградщині – західним курсом.

"Нові групи ударних БпЛА – із півночі. Через Сумщину – у напрямку Чернігівської області", – йдеться у повідомленні.

Через рух ворожих безпілотників у низці українських областей оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що раніше у Києві було гучно роботу ППО.

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