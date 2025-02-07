Ворожі безпілотники змусили більшість українських областей "почервоніти"

Росіяни традиційно атакують українців ударними безпілотниками.
У ніч проти 7 лютого 2025 року ворог випустив ударні безпілотники проти мирних українців.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Зокрема, атака ударних БпЛА триває:
- Із Чернігівщини – курсом на захід.
- Декілька груп із Київщини – у напрямку Житомирської області.
- На межі Полтавської та Чернігівської областей – у напрямку Київщини.
- Декілька груп – курсом на Харків/район.
- З Полтавщини на Харківщину.
- На Кіровоградщині – західним курсом.
"Нові групи ударних БпЛА – із півночі. Через Сумщину – у напрямку Чернігівської області", – йдеться у повідомленні.
Через рух ворожих безпілотників у низці українських областей оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше у Києві було гучно роботу ППО.
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