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Ворожі безпілотники змусили більшість українських областей "почервоніти"

Ворожі безпілотники змусили більшість українських областей "почервоніти"

У столиці та ще в низці регіонів України оголошена повітряна тривога через дронову атаку РФ / Фото: ТСН.ua

Росіяни традиційно атакують українців ударними безпілотниками.

У ніч проти 7 лютого 2025 року ворог випустив ударні безпілотники проти мирних українців.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Зокрема, атака ударних БпЛА триває: 

  • Із Чернігівщини – курсом на захід.
  • Декілька груп із Київщини –  у напрямку Житомирської області. 
  • На межі Полтавської та Чернігівської областей – у напрямку Київщини.
  • Декілька груп – курсом на Харків/район. 
  • З Полтавщини на Харківщину.
  • На Кіровоградщині – західним курсом.

"Нові групи ударних БпЛА – із півночі. Через Сумщину – у напрямку Чернігівської області", – йдеться у повідомленні. 

Через рух ворожих безпілотників у низці українських областей оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що раніше у Києві було гучно роботу ППО

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