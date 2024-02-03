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Ворожі безпілотники знову атакували Україну: перебувайте в укриттях

Ворожі безпілотники знову атакували Україну: перебувайте в укриттях

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації над акваторією Азовського моря.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

До того ж нова група "шахедів" на півночі Херсонщині.

Вони рухаються у напрямку Дніпропетровщини, Кривого Рогу.

Також "щахеди" на півдні Житомирщини прямують на Житомир.

"Шахеди" у напрямку Кривого Рогу! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні українських військових. 

Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО у Кривому Розі та вибухи.

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Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях. 

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