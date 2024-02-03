Ворожі безпілотники знову атакували Україну: перебувайте в укриттях

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації над акваторією Азовського моря.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
До того ж нова група "шахедів" на півночі Херсонщині.
Вони рухаються у напрямку Дніпропетровщини, Кривого Рогу.
Також "щахеди" на півдні Житомирщини прямують на Житомир.
"Шахеди" у напрямку Кривого Рогу! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні українських військових.
Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО у Кривому Розі та вибухи.
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