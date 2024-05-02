Ворожі ДРГ намагаються проникнути на Харківщину: чи є загроза для Харкова

Упродовж минулого тижня були зафіксовані спроби прориву російських диверсійно-розвідувальних груп до Харківської області. Втім, навряд чи це становить загрозу для самого Харкова.

Про це в телемарафоні повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

Найбільше ДРГ було на Сумщині, наголошує він. За словами Музичука, росіяни намагаються "прощупати" певні слабкі місця.

Коментуючи загрози для Харкова та прориву окупантів до міста, речник Нацгвардії зауважив, що ситуація по лінії фронту дуже динамічна.

"Іноді ворог може здійснювати дії, щоб відвернути увагу". Проте та інформація, яка відома нашій розвідці, дає змогу реагувати вчасно на загрози, зокрема і по Харківщині", - додав Музичук.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що Кремль посилив атаки на Харків. РФ прагне знищити місто, аби переконати його мешканців тікали та перемістити мільйони людей всередині країни.

Читайте також: