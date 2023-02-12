Ворожі дрони атакували критичну інфраструктуру, але їх знищили - повітряне командування "Схід"

Про це пише повітряне командування «Схід" у соціальних мережах.

«За результатами роботи ППО в Запорізькій області знищено 4 "Шахеди", ще один БПЛА "Орлан-10" ліквідований на території Донецької. Тримаємо стрій!», - йдеться у повідомленні.

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Раніше напередодні ввечері українські захисники знищили 20 безпілотників Shahed.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по території України, протягом якого здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 32 зенітних керованих ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищили наші захисники.